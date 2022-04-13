Жители Ленобласти сами выбирают время для ремонта дорог

Жителям Ленобласти предложили выбрать удобное время для проведения сезонного ремонта дорог. Как сообщает Peterburg2, в опросе, предложенном Дорожным комитетом Ленобласти и «Ленавтодором», приняли участие 2 тыс. человек.

Выяснилось, что жителям вообще все равно, когда будет проводиться ремонт. Главное, чтобы он проводился в принципе. За такой вариант проголосовали 44% участников исследования (873 человека).

Еще 35% опрошенных (702 человека) считают, что ремонт надо проводить ночью, чтобы днем в пробках не стоять. 370 человек полагают, что дорожной технике лучше работать днем — с 12 до 17 часов.