В Петербурге продадут 11 помещений в доме напротив Новой Голландии

В Петербурге 11 нежилых помещений в доме №17а по наб. Адмиралтейского канала напротив острова Новая Голландия будут проданы с молотка в рамках приватизации. Помещения выставит на торги Комитет имущественных отношений Петербурга.

Площадь помещений на втором и третьем этажах и частично на первом и четвертом составляет от 7,8 до 451,2 кв. м. Общая площадь — 2,1 тыс. кв. м, это 80% от площади всего дома, сообщает организатор торгов — Российский аукционный дом (РАД).

Дом был построен в 1900 году, он входит в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Ранее в доме располагался государственный керамический институт.

Начальная цена лота — 147 млн рублей. Торги назначены на 7 июня. Заявки на участие в них будут принимать до 30 мая.