В центре Петербурга переустановят знаки о запрете остановки и стоянки

Жители жалуются, что автомобилисты не могут припарковаться ни на одной стороне. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Жители жалуются, что автомобилисты не могут припарковаться ни на одной стороне. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Петербург изменят схемы установки дорожных знаков, которые запрещают остановку и стоянку транспорта по обе стороны дороги в одно и то же время. Такое поручение дал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков профильному отделу совместно с коллегами из комитета по благоустройству по просьбе жителей Василеостровского и Петроградского районов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», жители жаловались, что автомобилисты не могут припарковаться ни на одной стороне.

По словам Кирилла Полякова, у автомобилистов должна быть возможность припарковаться хотя бы на одной стороне. «В этой части я полностью солидарен с горожанами, которые направили нам предложения», – сказал он.

Знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.5.7 «Время действия» устанавливают, чтобы коммунальщики могли убрать дороги.