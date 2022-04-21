В Петербурге «минировали» школы и больницы, Эрмитаж и роддома

В Петербурге &#171;минировали&#187; школы и больницы, Эрмитаж и роддома
Эрмитаж "минируют" в который раз. Фото: Pixabay

В Петербурге лютуют неизвестные, рассылающие с различных электронных адресов сообщения о «заминировании» городских объектов. Как стало известно Gazeta.SPb, так, накануне, 20 апреля, поступали угрозы минирования магазина «Ситилинк» на пр. Оптиков, горбольниц в Колпино и Кронштадте, четырех роддомов, Городского перинатального центра, Института акушерства и гинекологии им. Отто, четырех школ, пяти корпусов Эрмитажа. Всего 19 объектов.

Здания были осмотрены, взрывчатые вещества не найдены.

Эвакуация людей проводилась только из магазина «Ситилинк».

Возбуждены уголовные дела по ст. 207 ч.2 УК РФ.

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