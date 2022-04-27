Жидкость для мытья посуды в котлетах: в Петербурге госпитализированы 8 школьниц

Восемь учениц лицея №95 был госпитализированы после неудачного опыта на уроке технологии. Как передает ТАСС, предположительно они отравились, но потом эта информация не подтвердилась.

Во время приготовления макарон по-флотски, школьницы вместо подсолнечного масла добавили в фарш жидкость для мытья посуды. После этого их отправили в больницу обследоваться.

На место происшествия выезжали глава района и начальник отдела образования.

По данным комитета по здравоохранению, всех школьниц уже отпустили домой из больницы.