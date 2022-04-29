Для Петербурга закупят 35 автобусов на миллиард

Для Петербурга закупят 35 автобусов на миллиард
Новые автобусы должны прибыть в Северную столицу до 15 ноября. Фото: Смольный

«Пассажиравтотранс» объявил аукцион на поставку в Петербург 35 двухсекционных автобусов. Начальная цена контракта составляет 1,1 млрд рублей. Новые автобусы должны прибыть в Северную столицу до 15 ноября.

Вместимость каждого автобуса будет не менее 150 человек. Соответствующий аукцион уже объявлен. Автобусы будут ездить на маршрутах с высоким пассажиропотоком. Это будет комфортабельная низкопольная техника с USB-зарядками.

«Пассажиравтотранс» — единственный перевозчик, который эксплуатирует в Петербурге подобный подвижной состав. В настоящее время каждый третий автобус в автопарке — двухсекционный. Последний раз автобусы особо большого класса обновлялись в Петербурге в 2020 году. Новые автобусы приедут до 15 ноября.

Ранее «Пассажиравтотранс» приобрел 48 односекционных автобусов большого класса, их должны доставить до сентября.

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