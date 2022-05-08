МЧС: ветер в Петербурге усилится до 15 м/с

МЧС: ветер в Петербурге усилится до 15 м/с
В Петербурге ожидается сильный ветер. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Петербургское спасательное ведомство предупредило жителей города об усилении ветра в воскресенье, 8 мая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, сегодня в Северной столице местами ожидается усиление ветра. Порывы северо-западного, западного ветра достигнут 15 метров в секунду.

По данным синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в Петербурге будет переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой дождь. Воздух днем прогреется до плюс 10-12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге на праздничные выходные.

ветер новости СПб погода в петербурге предупреждение мчс прогноз погоды


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Станции метро Петербурга изменят режим работы в День Победы
В России обнаружили 5,4 тысячи новых случаев ковида
В Петербурге от коронавируса умерли еще 14 человек
В Ленобласти за сутки подтвердили 53 случая коронавируса
Петербург на втором месте по заболеваемости коронавирусом
Молодые петербуржцы исполнили «Вальс Победы» на Стрелке ...
Малькевич раскритиковал отдельные СМИ Всеволожского района за ...
Отчима задержали за истязание 12-летнего пасынка и его двухгодовалого брата ...