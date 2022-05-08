МЧС: ветер в Петербурге усилится до 15 м/с

Петербургское спасательное ведомство предупредило жителей города об усилении ветра в воскресенье, 8 мая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, сегодня в Северной столице местами ожидается усиление ветра. Порывы северо-западного, западного ветра достигнут 15 метров в секунду.

По данным синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в Петербурге будет переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой дождь. Воздух днем прогреется до плюс 10-12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге на праздничные выходные.