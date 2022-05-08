В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за ветра
В Петербурге сильный ветер. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сильный ветер устроил потенциально опасную погоду в Северной столице в воскресенье, 8 мая.

По данным Гидрометцентра, сегодня с 9:00 до 21:00 в городе действует «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили в связи с сильным ветром, порывы которого местами достигают 15 метров в секунду.

Как уточнили в пресс-службе правительства Петербурга, «желтый» — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.

Петербургских автомобилистов и пешеходов попросили проявлять особую осторожности на дорогах.

По данным синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в городе будет переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой дождь. Воздух днем прогреется до плюс 10-12 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спасатели предупредили жителей города об усилении ветра.

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