Пострадавшего забрали в больницу из обгоревшей двушки на Руставели

Пострадавшего забрали в больницу из обгоревшей двушки на Руставели
Пострадавшего забрали в больницу из обгоревшей двушки на Руставели. Фото: "Яндекс.Карты"

В Калининском районе днем 9 мая разгорелся пожар в двухкомнатной квартире.

Несмотря на то, что пожар удалось ликвидировать до прибытия специалистов, без пострадавших в инциденте не обошлось, — мужчину госпитализировали в больницу с улицы Руставели, 30.

В экстренные службы сообщение поступило в 14:18. Спасатели оперативно выехали на место происшествия в составе 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава, однако огонь удалось устранить до их приезда.

Выяснилось, что в отдельной двухкомнатной квартире горел балкон на площади 1 квадратный метр. Все детали происшествия в настоящий момент устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ладожском озере обнаружили погибшего человека. Сегодня, 9 мая, спасатели достали тело из воды. Сообщение о том, что в Ладожском озере в районе бухты Петрокрепость замечено тело человека, поступило спасателям поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург вчера, 8 мая.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу калининский район новости СПб пожар происшествие


 

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