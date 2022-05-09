Пострадавшего забрали в больницу из обгоревшей двушки на Руставели

Пострадавшего забрали в больницу из обгоревшей двушки на Руставели. Фото: "Яндекс.Карты"

Пострадавшего забрали в больницу из обгоревшей двушки на Руставели. Фото: "Яндекс.Карты"

В Калининском районе днем 9 мая разгорелся пожар в двухкомнатной квартире.

Несмотря на то, что пожар удалось ликвидировать до прибытия специалистов, без пострадавших в инциденте не обошлось, — мужчину госпитализировали в больницу с улицы Руставели, 30.

В экстренные службы сообщение поступило в 14:18. Спасатели оперативно выехали на место происшествия в составе 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава, однако огонь удалось устранить до их приезда.

Выяснилось, что в отдельной двухкомнатной квартире горел балкон на площади 1 квадратный метр. Все детали происшествия в настоящий момент устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ладожском озере обнаружили погибшего человека. Сегодня, 9 мая, спасатели достали тело из воды. Сообщение о том, что в Ладожском озере в районе бухты Петрокрепость замечено тело человека, поступило спасателям поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург вчера, 8 мая.