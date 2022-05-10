Петербурженка обратилась в полицию из-за того, что увидела у своей девятилетней дочки в телефоне

Петербурженка обратилась в полицию из-за того, что увидела у своей девятилетней дочки в телефоне. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Петербурженка обратилась в полицию из-за того, что увидела у своей девятилетней дочки в телефоне. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жительница Кировского района Санкт-Петербурга обратилась в правоохранительные органы, когда посмотрела в телефон своей девятилетней дочери.

Как оказалось, женщину ужаснула переписка ее девятилетней дочки со взрослым мужчиной, присылающим фото и видео интимного характера. Об этом сообщает «Мойка78».

Выяснилось, что в правоохранительные органы женщина обратилась вечером 9 мая после того, как она взяла телефон дочери и в переписках наткнулась на некоего Вячеслава. Женщину смутило фото взрослого человека, и она открыла диалог, в котором и обнаружила фото и видео интимного характера. Вот уже на протяжении нескольких дней незнакомый мужчина отправлял ее дочери непристойности.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят проверку.

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