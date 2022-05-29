В Совфеде предложили оплату поставок зерна и удобрений рублями

Поступило предложение сделать поставки российского зерна и удобрений за рубли.

Инициативу предложил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Поставок зерна, удобрений — все за рубли», — заявил сенатор.

Подобным высказыванием Клишас отреагировал на сообщение Минсельхоза о планах на обсуждение со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты в рублях. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 27 мая.

Он отметил, что соответствующий вопрос давно обсуждался, он поднимался во время переговоров с представителями Египта и Саудовской Аравии, однако пока его решить не удалось. В настоящий момент, как сообщает ТАСС, в этом направлении идет работа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским компаниям расплачиваться с партнерами из недружественных стран в рублях.