В Петербурге на месте зарубежных брендов в ТЦ появится одежда городских дизайнеров

В Петербурге на месте зарубежных брендов в ТЦ появится одежда городских дизайнеров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге на месте зарубежных брендов в ТЦ появится одежда городских дизайнеров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице уже готов пилотный проект по размещению брендов одежды местных дизайнеров в торговых центрах. Соответствующее решение приняли власти города.

В скором времени проект продажи одежды петербургских дизайнеров заместо брендов зарубежных производителей будет протестирован. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На фоне приостановке деятельности многих зарубежных иностранных арендаторов торговых площадей была создана эта новая модель. В ходе ее создания были организованы встречи с бизнесом, подготовлена программа пилотного проекта, выбран пул ТЦ, которые смогут предоставить площади под размещение магазинов дизайнеров. Сейчас выбираются дизайнеры, вещи которых будут представлены.

Правительство планирует предоставить предпринимателям цифровые сертификаты на аренду торговых площадей в качестве дополнительной меры поддержки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сейчас продажа одежды в магазинах России сократилась почти на 25% из-за ухода таких известных сетей, как H&M, Zara, Levi’s, Mango и еще многих других.