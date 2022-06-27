Петербуржцам рассказали, как бюджетно отдохнуть на юге этим летом

Добраться до курортов Крыма в этом году проблематично. Фото: pixabay

Добраться до курортов Крыма в этом году проблематично. Фото: pixabay

Петербуржцам рассказали о самых бюджетных вариантах отдыха на южных курортах.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», добраться до курортов Крыма в этом году проблематично — самолеты до Симферополя не летают, поскольку Росавиация уже в 20-й раз продлила запрет на полеты. На российском юге закрыты аэропорты не только Симферополя, но и Краснодара, Анапы и Геленджика. Долететь можно только до Сочи.

Что касается поездов до Симферополя, то все билеты уже раскуплены на ближайшие два месяца. Занято все — и в купе, и в плацкарте. Сейчас купить билеты можно только на середину августа.

Свободно добраться сейчас можно туда, где все включено. Авиасообщение открыто, например, с Турцией. Цены при этом не выросли, а даже упали — из-за сложностей с открытием сезона отели пошли на уступки.

Российский юг, между тем, остается доступным для любителей путешествий на машине. Если есть запас терпения, сумка-холодильник и планшет с играми, то двое суток в пути с маленькими детьми вполне можно пережить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как российские туристы смогут добраться до Финляндии после открытия границы.