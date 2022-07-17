Врач Аплетаева: цитрусовые и экзотические фрукты провоцируют сильную аллергию

Врач-аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала россиянам о продуктах, которые считаются самыми аллергенными и могут угрожать жизни. Среди них — цитрусовые, орехи, морепродукты, растительное молоко, экзотические фрукты и другие.

Медик заявила в разговоре с «Москвой 24», что одним из самых распространенных аллергенных продуктов считаются цитрусовые, такие как мандарины и апельсины.

Сильную аллергию могут спровоцировать и экзотические тропические фрукты, например, манго. В некоторых случаях эти плоды вызывают мгновенный отек Квинке, который угрожает жизни человека.

«Человек может погибнуть просто от удушья: отекает не только лицо, но и верхние дыхательные пути. Даже после небольшого количества манго, может быть аллергическая реакция. Если не молниеносная, то очень быстрая», — предупредила Аплетаева.

Аллергия часто бывает и на продукты семейства пасленовых, к которым относятся баклажан, помидоры и болгарский перец. Еще одна причина аллергии — белки животного происхождения, но чаще всего это белок куриного яйца или молоко. Причем на творог или кефир в этой ситуации аллергии может и не быть.

К списку аллергенных продуктов врач также добавила морепродукты, орехи и растительные продукты. Специалист отметила, что сейчас молодежь начала увлекаться растительным молоком, к примеру, миндальным или кокосовым. Им обычно заменяют классическое коровье молоко, утверждая о наличии непереносимости, но альтернативное тоже может вызвать аллергию.

Чтобы определить, на какие продукты у человека можно возникнуть аллергия, нужно сдать специальные анализы, добавила врач.

Нужно определить в крови антитела класса иммуноглобулинов E, которые отвечают за аллергические реакции. Если говорить о накопительных реакциях, то нужно сдать кровь на иммуноглобулины G. Эти антитела смогут показать, имеется ли аллергия или пищевая непереносимость.

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