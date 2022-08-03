Один человек погиб и 13 пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Один человек погиб и 13 пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье
Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Фото: ГУ МЧС по Московской области

В результате масштабного пожара на складе Ozon в Московской области один человек погиб и еще 13 пострадали.

По данным РИА Новости, пострадавшие при пожаре получили ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.

Пожар на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра начался в среду около 12:30. По последней информации, огонь распространился по площади в 50 тысяч квадратных метров. Эвакуировано более тысячи человек.

К тушению пожара от МЧС привлечены более 150 человек и порядка 40 единиц техники. Также на месте ЧП работают два вертолета Ка-32 и вертолет Ми-8. С воздуха уже сброшено 100 тонн воды.

Для координации работы спасателей прибыли заместители главы МЧС РФ Александр Чуприян и Илья Денисов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что траулер на «Адмиралтейских верфях» загорелся во время гидроизоляционных работ.

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