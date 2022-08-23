За сутки в России скончалось почти 70 человек с коронавирусом

За сутки в России скончалось почти 70 человек с коронавирусом. Фото: Pxhere

За сутки в России скончалось почти 70 человек с коронавирусом. Фото: Pxhere

По всей России за сутки скончалось 69 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 18 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 10 — 28 человек.

На 23 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 44 903 смерти пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 570 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 383 686 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе. В группу риска по коронавирусу по-прежнему входят пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями.