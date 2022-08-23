Суточная заболеваемость коронавирусом по России снизилась до 30 967

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 30 967 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 181 371. Об этом стало известно сегодня, 23 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 4 063 человека, скончались 69 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 383 686 граждан. Накануне выздоровел 30 869 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 337 736.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 4 412 заболевшими. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 997 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уровень летальности при коронавирусной инфекции все еще выше, чем при гриппе. В группу риска по коронавирусу по-прежнему входят пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями.