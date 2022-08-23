Врач рассказал, с помощью чего можно отсрочить старческое слабоумие

Врач рассказал, с помощью чего можно отсрочить старческое слабоумие. Фото: PXhere

Врач рассказал, с помощью чего можно отсрочить старческое слабоумие. Фото: PXhere

Люди старше 65 могут столкнуться с неприятным недугом, именуемым старческим слабоумием. Эксперт назвал важные группы витаминов, которые могут помочь отсрочить деменцию.

Врач-эпидемиолог Джагдиш Хубчандани объяснил, что для пожилых людей очень важно поступление витаминов D, C и E. В интервью для американского издания ETNT эксперт рассказал, что с помощью этих двух групп можно немного отложить деменцию.

Так, витамин D содействует качественной работе сосудов мозга и препятствует образованию холестериновых бляшек. Он также уменьшает угрозу инсульта.

Витамин Е имеет антиоксидантные свойства. С его помощью предотвращается повреждение клеток. Аналогичные свойства приписываются и витамину C.

Фолиевая кислота в сочетании с витаминами группы В способствует профилактике ухудшения когнитивных функций мозга и предотвращает образование тромбов.

Эксперт подчеркнул, что в рационе человека должно быть достаточное количество витаминов и микроэлементов, так как их взаимодействие способствует слаженному функционированию всех систем организма.

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