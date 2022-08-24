Суточная заболеваемость коронавирусом в Москве превысила 9 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 40 231 человека. В Москве показатели достигли 9 414 граждан за 24 часа.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 19 221 602. Об этом стало известно сегодня, 24 августа.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 3 872 человека, скончались 72 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 383 758 граждан. Накануне выздоровел 32 876 человек. Общее количество выздоровлений достигло 18 370 612.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 4 406 заболевшими. В Москве за все время пандемии коронавирус выявили у 2 981 183 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что летальность от коронавируса все еще выше, чем от гриппа. В группу риска по коронавирусу входят пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Именно они чаще всего сталкиваются с тяжелыми осложнениями.