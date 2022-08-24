В Ленобласти за сутки заболеваемость коронавирусом снова поднялась до 800 человек

В Ленобласти за сутки заболеваемость коронавирусом снова поднялась до 800 человек. Фото: unsplash

В Ленобласти за сутки заболеваемость коронавирусом снова поднялась до 800 человек. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 814 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 24 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 203 789 местных жителей. Всего выздоровели 192 942 пациента, в том числе 851 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 9 414 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что летальность от коронавируса все еще выше, чем от гриппа. В группу риска по коронавирусу входят пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Именно они чаще всего сталкиваются с тяжелыми осложнениями.