Более 1,5 тысяч потребителей АО «Газпром теплоэнерго» в Ленобласти погасили долги за тепло

Более 1,5 тысяч потребителей АО «Газпром теплоэнерго» в Ленобласти погасили долги за тепло
Более 1,5 тысяч потребителей АО «Газпром теплоэнерго» в Ленобласти погасили долги за тепло. Фото: филиал "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области

В Ленинградской области 1 664 потребителя филиала АО «Газпром теплоэнерго» полностью или частично погасили свою дебиторскую задолженность за тепло.

Всего на счет филиала поступило почти 35 млн рублей, а общий объем задолженности от физических лиц филиалу за прошедший месяц уменьшился на 9%. Такое сокращение долгов стало результатом усиления работы с просроченной дебиторской задолженностью.

Так, в прошлом месяце должникам было разослано 9 700 розовых квитанций. Также проводилась рассылка смс-сообщений и писем по электронной почте с суммой долга, осуществлялся автообзвон, также с потребителями связываются специалисты Колл-центра.

В результате комплексного подхода к вопросам повышения платежной дисциплины в филиале образовалась устойчивая тенденция к снижению просроченной дебиторской задолженности. Сейчас потребители все чаще сами выходят на контакт, с просьбами найти подходящее решение их проблемы по погашению задолженности. В филиал по телефону за урегулированием вопроса уже обратилось около 3 000 должников, многие из них уже написали гарантийные письма на оплату и заявления на рассрочку платежа. Звонки и заявления продолжают поступать ежедневно.

В случае, если задолженность не будет погашена, может быть отказано в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Информация о сумме долга может быть направлена в бюро кредитных историй, что в дальнейшем может негативно повлиять на принятие решения о выдаче займов. В случае неоплаты с потребителя в судебном порядке взыскивается сама задолженность и все судебные расходы. Об этом должников также, конечно, предупреждают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Петроградской стороне в Петербурге подходят к завершению работы по капитальному ремонту тепловой сети.

АО «Газпром теплоэнерго» газпром ленобласть


 

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