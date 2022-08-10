«Петербургтеплоэнерго» завершает капремонт теплосети в Петроградском районе

Все работы по капремонту теплосети будут завершены до начала нового отопительного сезона. Фото: Петербургтеплоэнрего

Все работы по капремонту теплосети будут завершены до начала нового отопительного сезона. Фото: Петербургтеплоэнрего

На Петроградской стороне подходят к завершению работы по капитальному ремонту тепловой сети.

Как сообщили в «Петербургтеплоэнерго», специалисты организации заменили 432 метра трубопровода горячего водоснабжения от котельной по улице Красного Курсанта, дом 20, литера А, до дома №13 литера А по Ждановской улице. После 14 лет эксплуатации этот участок трубопровода стал часто подвергаться дефектам.

Старые изношенные сети заменили на новые. Для обеспечения бесперебойного и безаварийного теплоснабжения «Петербургтеплоэнерго» использовал толстостенные трубы отечественного производства из коррозионностойкой стали.

Все работы по капремонту теплосети будут завершены до начала нового отопительного сезона.

«Капитальный ремонт трубопроводов позволит значительно улучшить качество горячего водоснабжения потребителей, повысить надёжность работы теплоисточников при существенной экономии топливно-энергетических ресурсов», — заявили в организации.

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