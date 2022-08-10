Малодетскосельский проспект частично перекроют до 24 апреля

Малодетскосельский проспект частично перекроют до 24 апреля
Движение будет ограничено. Фото: Batphoto/Андрей Пронин

Автомобилистов Петербурга предупредили о новых ограничениях движения на городских дорогах, которые введут с 12 августа.

Как сообщили в ГАТИ, с пятницы в центре Петербурга закроют проезд по Малодетскосельскому проспекту в направлении Бронницкой улицы до Московского проспекта. До 24 апреля следующего года там будет проводиться реконструкция теплосети.

На неделю, до 18 августа, будет закрыто движение по Черничному переулку в Сестрорецке. Водителям из-за реконструкции теплосетей будет недоступен участок от Лиственной улицы до Черничной улицы.

До 22 августа работы по реконструкции теплосети ограничат движение на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Малом Сампсониевском проспекте ограничат движение до 25 сентября.

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