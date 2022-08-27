Ученые выяснили, почему собаки плачут при встрече с близкими людьми

Специалисты выяснили, что когда пес испытывает положительные эмоции, у него сильно увеличивается выработка слёз.

Получается, собаки могут плакать от радости. К таким выводам пришли японские ветеринары, пишет Current Biology. Был проведен эксперимент, который показал, что при встрече с хозяином или другим знакомым человеком у собак увеличивается выработка слёз.

Как собака плачет, исследователи из Японии заметили во время кормления своих щенков. Тогда специалисты предположили, что активность слёзных желез может быть вызвана положительными эмоциями. Тогда было решено проверить, будет ли увеличиваться выработка слез у собаки от общения с хозяевами.

Эксперимент

Собак разлучали с хозяевами на 5-7 часов, а после устраивали им встречу с хозяевами в привычной для животных обстановке. Специальными впитывающими полосками определяли количество влаги в собачьих глазах. Исследователи, таким образом, проводили тест Ширмера.

Эксперимент прошел успешно. При встрече с хозяином собака, восторженно встречавшая хозяев, плакала, — объем слез, которые увлажняют глаза, увеличивался не менее, чем на 10%. При этом он совсем не увеличивался, если приходил просто знакомый человек – даже если это был давний хороший знакомый.

Выводы ученых

Из экспериментов ученые смогли установить, что слезы сопровождают именно собачью радость. Они свидетельствуют об искренних чувствах собак к хозяину. В это время происходит выработка гормона счастья — окситоцина. Интересно, что концентрация окситоцина росла не только у собак, но у их владельцев. Правда, не до слез.

Некоторые люди способны отличить плачущих собак от неплачущих. Это стало ясно по исследованием японских ученых. Также, выяснилось, что собаки плачут еще потому, что чувствую выгоду, проявляющуюся в более заботливом к себе отношении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при нападении агрессивной собаки специалисты советуют провести несколько нехитрых действий, одно из которых — имитация броска предмета. В случае, если агрессивное животное осталось на месте, можно попробовать остановить их командами «Фу!», «Стоять!» или «Сидеть!».