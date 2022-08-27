За сутки от коронавируса скончалось 90 россиян

По всей России за сутки скончалось 90 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 20 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 15 — 35 человек.

На 27 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 021 смерть пациентов. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 651 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 384 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что симптомы коронавируса, которые стали фиксировать у россиян в последнее время, озадачили врачей. То, что раньше считалось характерным, теперь совсем не означает, что человек подхватил COVID-19.