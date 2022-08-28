Психолог рассказала, как предотвратить осеннюю депрессию

Осень уже буквально наступает на пятки уходящему лету. Впереди новый сезон и некоторые боятся того, что внезапно можно нагрянуть депрессия. Однако уже сейчас можно начать работу над собой, чтобы не допустить депрессивных эпизодов в будущем.

Психолог Юлия Курзанова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что на начало осеннего сезона не нужно строить несбыточных ожиданий, а также не привязывать события в вашей жизни к сезону. Кроме того, необходимо подумать о своем сне и научиться отслеживать изменения внутренних состояний.

Создание связи между событиями и сезоном

Психолог рассказала, что люди часто возлагают большие надежды на будущий период. Таким образом план зависит от событий, которые, возможно, даже не произойдут. В результате создается условность, мешаюая получить результат в виде ежедневного счастья, считает эксперт.

Часто из-за неоправдавшихся надежд возникает обида на себя и обстоятельства. После этого человек начинает обвинять себя самого в том, что не смог реализовать задуманное, затем появляется убеждение в собственной никчемности, а следом за этим приходит уныние.

Психолог предупредила, что при смене сезона, когда начинает ощущаться сокращение солнечного дня, а погода сменяется на более пасмурную, это может закончится депрессией.

Отсутствие солнца проявляет проблемы

Летом люди могут не замечать собственных внутренних проблем из-за увеличенного светового дня. Курзанова рассказала, что солнце дает больше энергии.

Причиной депрессии у человека становится ситуация, когда он не может выразить свою чувства и не может остановить свои опасения или тревоги .

«Это происходит из-за нехватки энергии на то, чтобы изменить свою реакцию и увидеть мир в ином свете. Когда энергии не хватает, тогда и надо ее восполнять различными способами», — заметила специалист.

Сон как лекарство

Для восстановления сил психолог посоветовала высыпаться. По ее словам, нормальный сон, — это залог спокойствия и крепких нервов.

Подчеркивается, что, давая своему организму время на перезарядку, человек сможет сократить стресс от внешних факторов, но это не значит, что он сможет решить при помощи сна свои внутренние проблемы.

Эксперт посоветовала отслеживать свои состояния в периоды бодрствования.

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