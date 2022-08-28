В России число заразившихся коронавирусом за сутки приблизилось к 47 тысячам

В России число заразившихся коронавирусом за сутки приблизилось к 47 тысячам. Фото: unsplash

В России число заразившихся коронавирусом за сутки приблизилось к 47 тысячам. Фото: unsplash

Санкт-Петербург снова оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. По всей России инфекцию подхватили 46 857 граждан.

Сегодня, 28 августа, стало известно, что за последние сутки в городе на Неве выявили 4 269 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 4 214. Таким образом, суточная заболеваемость в городе повысилась. Сегодня Санкт-Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 6 451 человека с коронавирусом (заболеваемость понизилась), а на третьем месте Подмосковье, где выявили 2 868 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 2 930 человек, госпитализировали 137 местных жителей, скончались 22 петербуржца с коронавирусом.

За все время пандемии в России заболели 19 405 923 человека. При этом выздоровели 18 495 961.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что людям с рубцами в легких после перенесенной коронавирусной инфекции нужно быть аккуратными с высокими температурами.