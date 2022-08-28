В Ленобласти за последние сутки COVID-19 заболели почти 900 человек

В Ленобласти за последние сутки COVID-19 заболели почти 900 человек. Фото: unsplash

В Ленобласти за последние сутки COVID-19 заболели почти 900 человек. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 899 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 28 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 208 061 местный житель. Всего выздоровели 196 951 пациент, в том числе 712 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 451 человека. На третьем месте оказалась Московская область — 2 868 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что людям с рубцами в легких после перенесенной коронавирусной инфекции нужно быть аккуратными с высокими температурами.