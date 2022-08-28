Стала известна сумма, которую разово смогут получить российские пенсионеры уже 29 августа

Стала известна сумма, которую разово смогут получить российские пенсионеры уже 29 августа
Стала известна сумма, которую разово смогут получить российские пенсионеры уже 29 августа. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пожилые люди, проживающие в России могут рассчитывать на дополнительную доплату от государства в размере 15 тысяч.

Получить деньги граждане смогут один раз уже 29 августа. Об этом напомнили PRIMPRESS.

Таким образом, предположительно, петербургский пенсионер, отметивший свой 90-летний день рождения, сможет получать по 15 тысяч рублей. Тем, кто отметит 95-летие, дадут по 20 тысяч рублей, а на 100-летие предполагается выплата в 25 тысяч рублей.

По 10 тысяч рублей в виде разовой выплаты пенсионеры в России начали получать еще в прошлом году. На федеральном уровне решения о дополнительной поддержке пенсионеров пока не принято, но на уровне регионов пожилые граждане продолжают получать такие выплаты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург получит субсидии на региональные социальные доплаты к пенсии. В общей сложности объем выделенных средств достигает 1,284 миллиарда рублей.

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