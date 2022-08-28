Стала известна сумма, которую разово смогут получить российские пенсионеры уже 29 августа

Пожилые люди, проживающие в России могут рассчитывать на дополнительную доплату от государства в размере 15 тысяч.

Получить деньги граждане смогут один раз уже 29 августа. Об этом напомнили PRIMPRESS.

Таким образом, предположительно, петербургский пенсионер, отметивший свой 90-летний день рождения, сможет получать по 15 тысяч рублей. Тем, кто отметит 95-летие, дадут по 20 тысяч рублей, а на 100-летие предполагается выплата в 25 тысяч рублей.

По 10 тысяч рублей в виде разовой выплаты пенсионеры в России начали получать еще в прошлом году. На федеральном уровне решения о дополнительной поддержке пенсионеров пока не принято, но на уровне регионов пожилые граждане продолжают получать такие выплаты.