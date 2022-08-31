В День знаний на территории Ленобласти ожидается первый снег

В День знаний на территории Ленобласти ожидается первый снег. Фото: Gazeta.spb.ru

В День знаний на территории Ленобласти ожидается первый снег. Фото: Gazeta.spb.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о том, что первый снег может выпасть уже завтра.

В День знаний, первого сентября, в европейской части России прогнозируются проливные дожди, к которым может подмешиваться мокрый снег. Об этом Тишковец рассказал в беседе с радио Sputnik. Уточняется, что непогоды стоит ждать в утренние часы.

«Это произойдет на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Там есть вероятность мокрого снега уже 1 сентября», — заметил специалист.

В Центральной Росси погода будет соответствовать климатическим показателям октября. Как отметил синоптик, сентябрь радикально стартует с настоящей осени, — сразу с погоды, характерной для октября. Прогнозируется усиление северной тяги ветров, которые будут подгонять россиянам новые порции дождевых туч и полярного воздуха.

Завтра ночью температура резко понизится до 5-10 градусов, а 2 сентября под утро будет 2-7 градусов. Третьего числа в темное время суток будет уже 1-6 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 30 августа в Санкт-Петербурге разбушевалась непогода. В результате выпала почти треть месячной нормы осадков, рассказал синоптик.