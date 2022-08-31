В Ленобласти медики зафиксировали 755 новых случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 755 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 31 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 209 479 местных жителей. Всего выздоровели 197 922 пациента, в том числе 160 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 518 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 136 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с июля в России отмечается рост заболеваемости COVID-19, но настоящее время нет оснований для повторного введения таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение.