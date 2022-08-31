Диетологи назвали 5 вкусных продуктов, с помощью которых можно похудеть

Некоторые блюда по своим вкусовым качествам не уступают вредным полуфабрикатам и при этом помогают эффективно сбросить лишние килограммы. Американские диетологи выделили несколько таких полезных и вкусных продуктов.

В общей сложности эксперты рассказали о пяти продуктах, которые они бы рекомендовали худеющим. По мнению специалистов, их лучше добавить в привычный рацион. Об этом пишет портал Eat This, Not That!

Черника

Так, первым вкусным продуктом по рекомендации экспертов становится черника. По мнению диетолога Лизы Янг, эта ягода содержит мало калорий и много клетчатки, а это помогает продлить ощущение сытости. Эксперт предложила покупать продукт в свежем или замороженном виде и есть ее просто так. Также, еще одним вариантом может стать добавление ягоды в йогурт. Чернику можно употреблять и замороженной, а также разогретой в микроволновой печи. Тогда она может стать на вкус, как пирог.

Овсянка, сэр!

Еще один незаменимый продукт для стройности, по мнению специалистов, — овсянка. По мнению Янг, овсяная каша является здоровым и сытным вариантом завтрака. При этом он готовится всего за несколько минут. В овсянке содержится клетчатка, которая также положительно скажется на пищеварении и поможет насытиться. Диетолог добавила, что кашу можно готовить как на молоке, так и на воде. Перед употреблением ее можно посыпать семечками или орехами.

Вот и орехи

Эксперт отметила особенную роль этого продукта. Помимо того, что он может выступать отличной добавкой к другим блюдам, он и сам по себе очень вкусный и сытный благодаря сочетанию белка, клетчатки и полезных жиров, заметила диетолог Лорен Манакер. В грецких орехах содержатся полезные жирные кислоты омега-3, помогающие не только в похудении, но и в стабилизации здоровья сердца.

Немного овощей

Диетолог Янг также посоветовала запастись ассорти из замороженных овощей, которые помогут сбросить вес из-за небольшого содержания калорий. Зато в этих продуктах много клетчатки и антиоксидантов.

Рыба

Манакер отдельно отметила добавление в рацион лосося. В нем, как напомнила специалист, много полезного омега-3. Интересно, но включение лосося или другой жирной рыбы в рацион два раза в неделю может помочь людям сбросить вес. Правда, если это часть общей сбалансированной и здоровой диеты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые продукты, о пользе которых мы знаем, могут скрывать и обратный эффект. Иногда употребление всем известных полезных фруктов или овощей может привести к летальному исходу. Еда может стать ядом в нескольких случаях, — при аллергии или переедании. Есть напитки и блюда, с которыми нужно быть особенно осторожными.