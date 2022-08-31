Бывший глава протокола Кремля Шевченко рассказал о годах работы с Горбачевым

В ночь с 30 на 31 августа ушел из жизни первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. О совместных годах работы поделился его знакомый.

Речь идет о бывшем главе протокола Кремля Владимире Шевченко. По его словам, работа с Горбачевым всегда очень удовлетворяла. Комментарий привели «МК в Питере».

«Я лучше президента и его пресс-секретаря оценки давать не могу. А лично могу сказать, я считаю, что мне повезло в жизни», — заметил Шевченко.

По словам политика, годы перестройки выдались для него одними из лучших. С Горбачевым Шевченко прошел 42 визита на высшем уровне, а также создал протокол президента РФ. Михаил Сергеевич — государственный, великий человек, подчеркнул бывший глава протокола Кремля.

Горбачева не стало по причине продолжительной болезни на 92-м году жизни. Соболезнования родным покойного, ставшего символом перестройки и окончания холодной войны, выражают политики и государственные деятели по всему миру, — как в России, так и в Германии, США, Франции, Польше, Белоруссии.