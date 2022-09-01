Еще почти 50 тысяч россиян подхватили коронавирусную инфекцию за сутки

Еще почти 50 тысяч россиян подхватили коронавирусную инфекцию за сутки. Фото: Pxhere

Еще почти 50 тысяч россиян подхватили коронавирусную инфекцию за сутки. Фото: Pxhere

Санкт-Петербург снова оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. По всей России инфекцию подхватили 49 761 человек.

Сегодня, 1 сентября, стало известно, что за последние сутки в городе на Неве выявили 3 152 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Санкт-Петербург по количеству заболевших уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 7 242 человека с коронавирусом, а на третьем месте расположилось Подмосковье, где выявили 2 641 новый случай.

За день в Петербурге выздоровели 3 980 человек, госпитализировали 200 местных жителей, скончались 19 петербуржцев с коронавирусом. В общей сложности избавиться от COVID-19 в Северной столице смогли 1 661 577 граждан.

За все время пандемии в России заболели 19 578 730 человек. При этом выздоровели 18 635 574.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы стали меньше заболевать коронавирусной инфекцией. По словам экспертов, пик заражений был преодолен на прошлой неделе. Также горожан стали меньше госпитализировать.