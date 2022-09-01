В Ленобласти за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели более тысячи человек

В Ленобласти за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели более тысячи человек
В Ленобласти за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели более тысячи человек. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 953 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 1 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 210 432 местных жителя. Всего выздоровели 198 933 пациента, в том числе 1 011 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 7 242 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 641 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы стали меньше заболевать коронавирусной инфекцией. По словам экспертов, пик заражений был преодолен на прошлой неделе. Также горожан стали меньше госпитализировать.

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