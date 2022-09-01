Apple планирует отключить часть экрана и освободить место под Face ID на iPhone 14 Pro

В iPhone 14 Pro и 14 Pro Max вырез под фронтальную камеру и Face ID не будет разделен на два элемента.

Как сообщил MacRumors со ссылкой на источники, вместо двойного i-образного выреза будет использоваться один продолговатый. В предыдущей модели слева располагалось широкое отверстие под Face ID, а справа круглое для селфи-камеры. Правда, физически вырезы будут разделены, но компания отключит пиксели между ними.

Презентация линейки смартфонов iPhone 14 и других новинок Apple назначена на 7 сентября 2022 года. Отмечается, что Apple планирует визуально расширить затемнение вокруг области выреза для размещения контента. Эта область может стать немного шире для размещения по сторонам от выреза системных значков. Также Apple может расширить вырез до закругленного квадрата для получения уведомлений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комплексное решение Агент Ева стало доступно всем абонентам МегаФона. Бесплатный сервис может выполнять роль виртуального секретаря и много других важных функций.