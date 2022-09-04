За сутки скончалось 87 россиян с коронавирусной инфекцией

За сутки скончалось 87 россиян с коронавирусной инфекцией. Фото: комитет по здравоохранению

За сутки скончалось 87 россиян с коронавирусной инфекцией. Фото: комитет по здравоохранению

По всей России за сутки скончалось 87 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 17 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 16 — 33 человека.

На 4 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 282 смерти пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида скончался 1 человек. Теперь в регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 789 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 384 711 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале сентября Комздрав заявил о преодолении пока заболеваемости коронавирусом. Эпидемиологическая обстановка в Петербурге улучшается.