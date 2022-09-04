Специалист объяснил, что означает металлический привкус во рту

Появление металлического привкуса во рту могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, предупредил врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов.

По словам специалиста, такое неприятное ощущение может возникнуть еще тогда, когда человек часто пьет минеральную воду, носит брекеты или зубные протезы. Но есть причина гораздо более серьезная, чем вышеперечисленные. В частности, речь идет о железодефицитной анемии. Об этом Кутушов написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у человека постоянно возникает раздражающий привкус, который никуда не исчезает даже после еды или питья. Более того, меняются вкусовые пристрастия, появляется тяга к употреблению несъедобных веществ, а это значительно усиливает интенсивность металлического привкуса.

Еще один недуг, о котором может свидетельствовать подобный симптом, — это развитие заболеваний почек и мочевыделительной системы. Для диагностики точной причины необходимо обратиться к специалисту и сдать все необходимые анализы, заключил врач.