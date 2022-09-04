В лесах Ленобласти выросли подводные подосиновики

Грибники не очень довольны урожаем грибов 2022 года, тем не менее с пустыми руками и без впечатлений никто не уходит. Кто-то любуется природой, кто-то собирает полные ведра ягод, а кто-то находит удивительные грибы, — их немного, но зато очень необычные.

Например, после обильных дождей во Всеволожском районе Ленобласти местные жители обнаружили подводные грибы, что подтвердили эффектным снимком в группе «ВКонтакте» «Грибы и грибники СПБ».

На опубликованном фото видно, как два крупных подосиновика растут прямо под водой. Вероятно, низину хорошо затопило, а грибам такие условия очень понравились.

На территорию Петербурга и области вместе с дождями пришел холод. Скорее всего, именно это сейчас больше всего влияет на рост грибов.

В некоторых районах, если постараться конечно, можно что-то найти, например, в Сосновом бору и Лодейнопольском районе. В Выборгском районе грибники собрали только лисички.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржских грибников тревожит внезапное похолодание. В социальных сетях появились даже жалобы на первые морозы. Такими темпами грибов придется ждать до следующего года.