В Ленобласти за сутки госпитализировали 4 человека с коронавирусом

В Ленобласти за сутки госпитализировали 4 человека с коронавирусом. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Ленобласти за сутки госпитализировали 4 человека с коронавирусом. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 410 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 5 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 213 688 местных жителей. Всего выздоровели 201 939 пациентов, в том числе 702 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497. Также в больницу увезли 4 местных жителей.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 006 человек. На третьем месте оказалась Самарская область— 1 635 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день можно смело говорить о преодолении пиковых показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге, Москве и Московской области.