Специалист объяснила чувство голода сахарным диабетом и проблемами с желудком

Чувство постоянного голода может свидетельствовать о ряде серьезных заболеваний. Среди них специалисты выделяют сахарный диабет, проблемы с желудком и нарушение гормонального фона.

Специалист по правильному питанию, косметолог Лия Гавашели заметила, что голод может сигнализировать еще и о гастрите, язвах желудка и других опасных болезнях. Об этом эксперт поделилась в беседе с «Лентой.ру», а также рассказала, к кому в таких случаях обращаться.

Человеку стоит задуматься, если чувство голода появляется практически сразу после приема пищи или не проходит вовсе. Как отметила Гавашели, одна из причин постоянна голода заключается в том, что из «строя вышел» гормон лептин, который влияет на центр насыщения. Он представляет собой пептидный белок, вырабатывающийся клетками жировой ткани в ответ на поступление пищи.

Эксперт отметила, что в таком случае клетки всегда остаются «голодными» из-за того, что глюкоза не может попасть внутрь из-за нечувствительности рецептора, а значит у человека присутствует инсулинорезистентность. По словам Гавашели, с подобным состоянием сталкиваются пациенты с диабетом II типа.

Кроме того, постоянное чувство голода может сигнализировать о психологическом расстройстве. Речь идет о зависимости от пищи и компульсивном переедании.

Если постоянное желание есть не связано с диетами или спортом, нужно подумать о психологическом факторе и выявить медицинские аспекты, посоветовала эксперт.

Необходимо начать обследование с посещения врача-терапевта, а после перейти на гастроэнтеролога, эндокринолога и других. Также нужно сдать анализы и пройти терапию, которая призвана выровнять гормональный статус и разобраться с инсулинорезистентностью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что часть продуктов противопоказана людям с аллергией и диабетом, а другая наоборот помогает снизить уровень сахара в крови и рекомендуются врачами для поддержания организма. Полезная группа продуктов предотвращает выработку инсулина. Этот гормон выделяется поджелудочной железой и отвечает за контроль уровня глюкозы.