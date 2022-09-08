В России зафиксировали более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за стуки

В России зафиксировали более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за стуки. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В России зафиксировали более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за стуки. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Северная столица вновь оказалась на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. Всего в России инфекцию подхватили 50 618 человек, госпитализировали за последние 24 часа 3 611 граждан.

Сегодня, 8 сентября, стало известно, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3 249 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Петербург по показателю заболеваемости уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 7 896 человек с коронавирусом, а на третьем месте стоит Московская область, где выявили 1 773 новых случая. Недалеко от нее ушла и Самарская область с 1 738 зараженными.

За день в Петербурге выздоровели 3 637 человек, госпитализировали 191 местного жителя, скончались 19 петербуржцев с коронавирусом. По России побороть вирус удалось 50 293 гражданам за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице продолжают сокращать количество инфекционных коек, развернутых для пациентов с коронавирусом. В Госпитале для ветеранов войн вывели 40 мест для пациентов с коронавирусом, а в клинической больнице Святителя Луки — 20 мест.