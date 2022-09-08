Компания Apple презентовала модели смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Этой осенью, 7 сентября, прошла официальная презентация компании Apple, на которой представили новые модели смартфонов iPhone.

Речь идет об iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые получат чипы A15. В компании рассказали, что смартфоны будут оснащены экранами с керамической защитой Ceramic Shield. В сравнении с прошлыми моделями диагональ экранов стала больше, — ее увеличили до 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. Подробности представлены в сохраненной трансляции на YouTube-канале Apple.

Отмечается, что камеры новых моделей будут обладать лучшей цветопередачей, фокусировкой, а также стабилизацией и съемкой в движении. У фронтальной камеры появится новая функция — автофокус.

У американцев в новых моделях не будет разъемов для подключения SIM-карт, вместо них пользователи смогут подключить их виртуальные версии. Также на iPhone в США и Канаде можно будет использовать спутниковую связь для экстренных звонков.

Также на презентации показали новые умные часы Watch Ultra, у которых противоударный корпус из титана размером 49 мм, а также батарея с 60 часами автономной работы и браслет Alpine Loop с титановой застежкой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max вырез под фронтальную камеру и Face ID не будет разделен на два элемента.