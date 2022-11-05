В Невском районе появится новая набережная

В Петербурге появится новая набережная. Проект начнут через семь лет.

В Невском районе Петербурга планируют построить новую набережную. Ранее на ее месте находились земли Александро-Невской мануфактуры и других старых производств. Комитет по градостроительству и архитектуре вынес на обсуждение проект планировки.

Как сообщает «Деловой Петербург», речь идет о квартале, расположенном на проспекте Обуховской Обороны. Проект строительства и ремонта участка был разработан совместно с ООО «Александро—Невская мануфактура». Компании принадлежит 14 тыс. квадратных метров земли. Строительство запланировано на 2029–2038 годы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что остановку на набережной Мойки защитили от вандалов панелями из опилок. Авторы конструкции, по всей видимости, посчитали, что таким способом смогут защитить городское имущество от рук негодяев.