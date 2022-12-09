Эксперт рассказал, какие продукты можно заготовить к Новому году

Эксперт рассказал, какие продукты можно заготовить к Новому году
Фото: unsplash

Хорошо, когда в преддверии Нового года в холодильнике уже имеются запасы продуктов. При этом к столу следует покупать только консервы – рыбные, кукурузу или горошек. Такого мнение придерживается рассказал председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

«Те же самые овощные консервы – кукуруза или горошек – имеют срок годности 4 года. Так что, например, если не успеете использовать в эту новогоднюю ночь, то можно в будущем году или даже через год использовать. С ними ничего не случится», – объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Всеволод Вишневецкий также добавил, что при покупке товаров по сниженным ценам и акциям следует обращать особое внимание на срок годности. Не менее важно помнить про свежесть уже приобретенных товаров и салатов после их заправки.

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