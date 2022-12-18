Илья Авербух: от хоккейной коробки до ледового шоу

Сегодня, 18 декабря, предпринимателю и спортсмену Илье Авербуху исполняется 49 лет. За свою жизнь он сумел преуспеть в различных сферах жизни.

Так, несмотря на то, что в семье Авербуха не было профессиональных спортсменов, его мать вдохновилась советскими профессионалами и отвела ребенка на стадион «Авангард». Однако тогда Ильёй не заинтересовались. Тем не менее мать не сдалась и начала сама заниматься с ним на хоккейном поле во дворе.

Тогда во время одной из тренировок Илью заметил директор тренировочного катка в Лужниках, который предложил отвести туда Илью. Подробнее о том, как складывалась карьера Авербуха, вы можете узнать в дзен-канале.