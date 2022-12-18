Правительство расширило перечень премий, не облагающихся НДФЛ

Премии, которые получат лучшие преподаватели в области музыкального искусства, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ — 13%). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что претендовать на такую премию могут те преподаватели, чей стаж педагогической работы в области музыкального искусства составляет не менее трех лет.

Для преподавателей в детских школах предусмотрено 100 премий по 500 тысяч рублей. Преподаватели в музыкальных колледжах и вузах могут претендовать 50 премий по 1 миллиону рублей.