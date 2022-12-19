В поисках новогоднего настроения: какие фильмы посмотреть

Если у вас до сих пор не появилось новогоднее настроение, самое время его разыскать. Мы поможем вам в этом вопросе, держите подборку фильмов.

Куда же без серии культовых фильмов «Один дома». Украшенный дом, новогодняя суета, идеальные саундтреки и конечно же много юмора и приключений.

Семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома… одного из своих детей. Однако чадо не теряется и проявляет чудеса изобретательности в отношении грабителей, неожиданно ворвавшихся в дом.

Какие еще фильмы можно посмотреть для поднятия новогоднего настроения, можете узнать в нашем дзен-канале.