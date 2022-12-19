Согреться со вкусом: рецепты горячих зимних напитков

Зима приходит не одна, а вместе с холодами. Делимся с вами рецептами напитков, которые помогут вам не только согреться, но и поднять настроение.
Глинтвейн с белым вином и апельсинами
Глинтвейн уже можно по праву считать традиционным зимним напитком. Однако многие почему-то думают, что глинтвейн можно приготовить только на красном вине, тем не менее это не так. Для приготовления этого напитка вам понадобятся:
- Белое сухое вино 750 мл
- Сахар 100 г
- Вода 1/2 стакана
- Палочки корицы 1 шт. + для подачи
- Гвоздика 3 шт
- Апельсин 1 шт
В небольшой кастрюле смешайте воду, пряности и сахар. Затем нарежьте апельсин дольками и добавьте его в сотейник. Поставьте кастрюлю на умеренный огонь и доведите до кипения. Процедите. После этого влейте вино, перемешайте, прогрейте на умеренном огне, не доводя до кипения.
Горячий яблочный сидр
Да-да, яблочный сидр может быть и горячим, а не прохладительным напитком. Вот что вам потребуется для того, чтобы его приготовить:
- Яблоко 1 шт.
- Бадьян 1 звездочка
- Корица 2 палочки
- Гвоздика 6 бутонов
- Мед 4 ст. л.
- Яблочный сидр 1 л
Влейте сидр в большую кастрюлю, добавьте специи и мед, перемешайте. Поставьте кастрюлю на медленный огонь, подогрейте в течение 10 минут. Важно, чтобы напиток не закипел. После этого нарежьте яблоко дольками. Добавьте в кастрюлю к сидру. Подержите на огне, пока оно не станет мягким.
Грог
Для приготовления этого напитка вам понадобятся:
- Вода 600 мл
- Черный чай 2 ст. л.
- Сахар
- Гвоздика 3 шт.
- Душистый перец 4 горошины
- Черный молотый перец по вкусу
- Бадьян 6 звездочек
- Молотая корица щепотка
- Молотый мускатный орех щепотка
- Лавровый лист 1 шт.
- Ром 500 мл
Доведите до кипения воду, заварите чай и добавьте в него пряности. Спустя 5-7 минут добавьте в него ром. Подогрейте напиток на огне, снимите кастрюлю с плиты и накройте крышкой. Дайте ему настояться 10 минут.