Согреться со вкусом: рецепты горячих зимних напитков

Зима приходит не одна, а вместе с холодами. Делимся с вами рецептами напитков, которые помогут вам не только согреться, но и поднять настроение.

Глинтвейн с белым вином и апельсинами

Глинтвейн уже можно по праву считать традиционным зимним напитком. Однако многие почему-то думают, что глинтвейн можно приготовить только на красном вине, тем не менее это не так. Для приготовления этого напитка вам понадобятся:

Белое сухое вино 750 мл

Сахар 100 г

Вода 1/2 стакана

Палочки корицы 1 шт. + для подачи

Гвоздика 3 шт

Апельсин 1 шт

В небольшой кастрюле смешайте воду, пряности и сахар. Затем нарежьте апельсин дольками и добавьте его в сотейник. Поставьте кастрюлю на умеренный огонь и доведите до кипения. Процедите. После этого влейте вино, перемешайте, прогрейте на умеренном огне, не доводя до кипения.

Горячий яблочный сидр

Да-да, яблочный сидр может быть и горячим, а не прохладительным напитком. Вот что вам потребуется для того, чтобы его приготовить:

Яблоко 1 шт.

Бадьян 1 звездочка

Корица 2 палочки

Гвоздика 6 бутонов

Мед 4 ст. л.

Яблочный сидр 1 л

Влейте сидр в большую кастрюлю, добавьте специи и мед, перемешайте. Поставьте кастрюлю на медленный огонь, подогрейте в течение 10 минут. Важно, чтобы напиток не закипел. После этого нарежьте яблоко дольками. Добавьте в кастрюлю к сидру. Подержите на огне, пока оно не станет мягким.

Грог

Для приготовления этого напитка вам понадобятся:

Вода 600 мл

Черный чай 2 ст. л.

Сахар

Гвоздика 3 шт.

Душистый перец 4 горошины

Черный молотый перец по вкусу

Бадьян 6 звездочек

Молотая корица щепотка

Молотый мускатный орех щепотка

Лавровый лист 1 шт.

Ром 500 мл

Доведите до кипения воду, заварите чай и добавьте в него пряности. Спустя 5-7 минут добавьте в него ром. Подогрейте напиток на огне, снимите кастрюлю с плиты и накройте крышкой. Дайте ему настояться 10 минут.