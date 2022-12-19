Согреться со вкусом: рецепты горячих зимних напитков

Согреться со вкусом: рецепты горячих зимних напитков
фото: pxhere

Зима приходит не одна, а вместе с холодами. Делимся с вами рецептами напитков, которые помогут вам не только согреться, но и поднять настроение.

Глинтвейн с белым вином и апельсинами

Глинтвейн уже можно по праву считать традиционным зимним напитком. Однако многие почему-то думают, что глинтвейн можно приготовить только на красном вине, тем не менее это не так. Для приготовления этого напитка вам понадобятся:

  • Белое сухое вино 750 мл
  • Сахар 100 г
  • Вода 1/2 стакана
  • Палочки корицы 1 шт. + для подачи
  • Гвоздика 3 шт
  • Апельсин 1 шт

В небольшой кастрюле смешайте воду, пряности и сахар. Затем нарежьте апельсин дольками и добавьте его в сотейник. Поставьте кастрюлю на умеренный огонь и доведите до кипения. Процедите. После этого влейте вино, перемешайте, прогрейте на умеренном огне, не доводя до кипения.

Горячий яблочный сидр

Да-да, яблочный сидр может быть и горячим, а не прохладительным напитком. Вот что вам потребуется для того, чтобы его приготовить:

  • Яблоко 1 шт.
  • Бадьян 1 звездочка
  • Корица 2 палочки
  • Гвоздика 6 бутонов
  • Мед 4 ст. л.
  • Яблочный сидр 1 л

Влейте сидр в большую кастрюлю, добавьте специи и мед, перемешайте. Поставьте кастрюлю на медленный огонь, подогрейте в течение 10 минут. Важно, чтобы напиток не закипел. После этого нарежьте яблоко дольками. Добавьте в кастрюлю к сидру. Подержите на огне, пока оно не станет мягким.

Грог

Для приготовления этого напитка вам понадобятся:

  • Вода 600 мл
  • Черный чай 2 ст. л.
  • Сахар
  • Гвоздика 3 шт.
  • Душистый перец 4 горошины
  • Черный молотый перец по вкусу
  • Бадьян 6 звездочек
  • Молотая корица щепотка
  • Молотый мускатный орех щепотка
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Ром 500 мл

Доведите до кипения воду, заварите чай и добавьте в него пряности. Спустя 5-7 минут добавьте в него ром. Подогрейте напиток на огне, снимите кастрюлю с плиты и накройте крышкой. Дайте ему настояться 10 минут.

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