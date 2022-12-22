Пустые чемоданы, хлам в окно и ночь на кладбище: какие новогодние традиции есть в разных странах

У каждой страны и даже отдельной взятой семьи есть свои новогодние традиции. Порой они довольно странные и необычные. Рассказываем о них и вам.

Чили

В чилийском городе Талька жители начинают новогоднее празднование с посещения городского кладбища совместно с местным мэром. Такая традиция существует уже порядка 20 лет. Кроме этого, чилийцы верят, что перед Новым годом нужно изгнать плохую энергию. Избавляются от нее они довольно просто: выметают все из дома на улицу.

Шотландия

Шотландцы тоже имеют свои традиции. Например, они нередко поджигают бочки с дёгтем и катят их по улицам. Таким образом они символизируют сгорание старого года». Шотландцы провожают старый год с главными атрибутами праздника — кострами, через которые прыгают, огнем и свечами. Огонь якобы символизирует очищение.

Италия

Итальянцы предпочитают в Новый год выкидывать лишний хлам. Интересно, что все ненужное выбрасывается прямо в окно. Чем больше ненужного выбросишь — тем счастливее будешь в новом году. А еще итальянцы предпочитают праздновать Новый год обязательно в красном белье — это к удаче.

Перу

Жители Перу — любители путешествий, судя по их традициям. Именно здесь существует особая традиция для желающих провести свою жизнь в путешествиях по самым разнообразным местам. Для этого в новогоднюю ночь необходимо пройтись по улице с пустым чемоданом, пишет tripmydream.

Таиланд

Таиландцы тоже удивляют своими традициями. Здесь в Новый год принято обливать друг друга водой, мазать глиной и тальком. Эти традиции символизируют обновление, очищение и избавление от негатива, собранного за год.